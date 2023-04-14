Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürekleri ağza getiren bir meydana geldi.

Petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma da nabızlar bir anda yükseldi.

Yumruk yumruğa kavga çıktı

Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruğa kavga etmeye başladı.

Ekipler olay yerine geldi

Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.

O anlar kaydedildi

Yumrukların konuştuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.

Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler #1
Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler #2