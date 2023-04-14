Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kavga meydana geldi.
Petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma da nabızlar bir anda yükseldi.
Yumruk yumruğa kavga çıktı
Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.
Ekipler olay yerine geldi
Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırarak polis merkezine götürdü.
O anlar kaydedildi
Yumrukların konuştuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.