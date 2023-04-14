Bursa'da müşteri ve petrol istasyonu çalışanları arasında kavga Sebebi bilnmeyen bir sebeple petrol istasyonu çalışanları ile müşteriler arasındaki çıkan tartışmanın yumrukluğu kavgaya dönüştüğü anlar kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kavga meydana geldi. Petrol istasyonu görevlileri ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma da nabızlar bir anda yükseldi. Yumruk yumruğa kavga çıktı Tartışma kısa sürede büyürken müşteriler ile görevliler bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Ekipler olay yerine geldi Çevredekiler olan biteni izlerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırarak polis merkezine götürdü. O anlar kaydedildi Yumrukların konuştuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.