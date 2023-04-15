Bursa'da sahibine vermek yerine harcadığı cüzdandaki paralar pahalıya patladı İznik'te yerde bulduğu cüzdandaki kredi kartı ve paraları harcayan şüpheli kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Hakan T. yolda yürüdüğü sırada yerde içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu.

Sahibine vermek yerine Hakan T. kredi kartları ve paralardan yaklaşık 5 bin TL harcadı.

Kameralardan tespit edildi

Şikayet üzerine harekete geçen ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Hakan T.'nin İznik'ten Bursa şehir merkezine gittiğini tespit etti.

Ekipler Bursa şehir merkezinde Hakan T.'yi kıskıvrak yakalanarak İznik'e getirdi.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.