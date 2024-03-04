Çanakkale'de göçmen operasyonu: 13 kaçak yakalandı

İHA
Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit ederek geri gönderiyor.
Operasyonun adresi bu sefer Çanakkale oldu.
13 göçmen yakalandı
Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü, bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye’de oturma izinleri sona eren 8’i Cezayir, 3’ü Filistin ve 2’si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmeni yakaladı.
Suç kaydı olduğu tespit edildi
Kaçak göçmenlerden birinin, ‘Kasten Yaralama’ suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
12 kaçak göçmen merkeze teslim edildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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