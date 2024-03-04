Çanakkale'de göçmen operasyonu: 13 kaçak yakalandı Kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar devam ederken, oturma izinleri sona eren 13 göçmen yakalandı. Göçmenlerden birinin kasten yaralama suçu olduğu tespit edildi.

İHA

Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit ederek geri gönderiyor.

Operasyonun adresi bu sefer Çanakkale oldu.

13 göçmen yakalandı

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü, bir eve düzenlenen operasyonda Türkiye’de oturma izinleri sona eren 8’i Cezayir, 3’ü Filistin ve 2’si Fas olmak üzere 13 kaçak göçmeni yakaladı.

Suç kaydı olduğu tespit edildi

Kaçak göçmenlerden birinin, ‘Kasten Yaralama’ suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12 kaçak göçmen merkeze teslim edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)