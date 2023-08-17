Denizli'de kadın hırsızlar mahalleliyi çileden çıkardı: Kameralara aldırmadan çalıp kaçıyorlar Bölgedeki bir mahallenin korkulu rüyası olan 2 kadın hırsız, girdikleri evden altın çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşlar ise sık sık yaşadıkları duruma tepki göstermeye başladı.

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İHA

Kadın hırsızlar bir mahalleyi adeta mesken edindi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bölgeye dadanan hırsızlar ile vatandaşların başı dertte.

Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı son günlerde balkon kapı ve pencerelerin açık kaldığını gören hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırış etmeden evlere girmesi mahalleli tedirgin etmeye başladı.

Mahalleli çileden çıktı

Evlerin balkon ve pencereleri ile bahçe duvarlarına tırmanan iki hırsız kadın, son vukuatlarında güvenlik kameralarına yakalandı.

Girdikleri evden altın çalıp kaçan kadınlar izini kaybettirirken, mahalle sakinleri ise son günlerde yaşadıkları hırsızlık olaylarına karşı tepkili.

"Arkalarına bakmadan kaçıyorlar"

Değerli eşyaları olan evlere daha çok girdiklerini söyleyen Emre Yavuz, "Ben Akhan Mahallesi'nde yaşıyorum. Hırsızlık olayı çok yaşanıyor. Yetkililerden mahallemize daha çok kamera koyulmasını rica ediyoruz. Sürekli bir şeyler çalıyorlar. Eşyalarımız ve altınlarımızı çalıp, arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Nereden çıkıp geldiklerini de anlayamıyoruz.” dedi.

"Evleri boş gördükleri andan itibaren içeri giriyorlar"

Hırsızların boş gördüğü eve hemen dadandığını anlatan mahalle sakini Oğuzhan Akhan, “Polislerin daha çok devriye atmasını istiyoruz. Mahallenin önemli noktalarına kamera koyulmasını talep ediyoruz. Motorumuz dışarda bırakamıyoruz. Evleri boş gördükleri andan itibaren içeri giriyorlar. Nasıl bir önlem alacağımızı biz de bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.