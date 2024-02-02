Depremden kalanlar: Kahramanmaraş'ta itfaiyeci baba, oğlunu kurtarmadan diğer yaralılara koştu Depremde enkaz altında kalan oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenen itfaiye eri, "Sen bekle yaralıları kurtaracağım" diyerek büyük bir kahramanlık örneği sergiledi.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde depremle sarsıldı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi.

Depremin ardından yaralar sarılırken, üzerinden de 1 yıla yakın zaman geçti.

1 yılın ardından depremden geriye kalan hikayeler, duygulandırmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 44 yaşındaki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye personeli Hacı Murat Özsığınan, depreme kendi evinde yakalandı.

Deprem sonrası oğlunun da içinde bulunduğu 5 katlı yatılı Kur’an Kursu'na giden baba Özsığınan, binanın yıkıldığını gördü.

Depremden 3 saat sonra oğlundan haber alan itfaiye personeli baba Özsığınan, oğlunun sesini duydu.

Hayatta olduğu anlaşılan 13 yaşındaki Muhammed Emin Özsığınan için baba Hacı Murat, çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının yardımıyla oğlunu bulunduğu yerden kurtarmayı başardı.

5 öğrenciyi kurtardı

İtfaiye eri baba, yıkılan 5 katlı 35 öğrencinin eğitim gördüğü Hayrat Vakfı Hafızlık Kur’an Kursu’nda oğlundan önce 5 öğrenciyi de yaralı olarak kurtarmış oldu. Depremde yıkılan yurt binasında 25 öğrenci ise vefat etti.

İtfaiye personeli baba Özsığınan, “6 Şubat günü sabah 08.00’de nöbete gelecektik tabii deprem gerçekleşti ve evde yakalandık. Oğlum hafızlık yurdunda yatılı kalıyordu. Biz deprem olduğunda sarsıntı bitti, oğlumun kaldığı yurda gittik. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Yurdun yıkıldığını gördük 5 katlı binanın. Sadece 3-4 çocuğun sesi geliyordu yaralı. O psikoloji ile çalışmalara başladık. Oğlumdan 2-3 saat haber alamadık, bayılmış. İletişim kurduk, ben sordum kendisine, ‘Oğlum bir yerin sıkıştı mı, nasılsın?’ diye.

O da, ‘Şu an sıkışan yerim yok’ dedi. Sonra ben, ‘Tamam oğlum az bekle, yaralı arkadaşların var, onları kurtaracağız ve sana ulaşacağız’ dedim. Müdahalelerimiz 7-8 saat sürdü. Oğlumun yerini tespit etmeye çalışırken oğlum oradan küçük bir delik görmüş ve elini çıkarmış. Daha sonra girdik çıkarttık. Oğlumu emniyetli bir yere aldıktan sonra itfaiye olarak görevimizin başına geri döndük.” diye konuştu.

"Babamın yaptığına ‘kahramanlık’ diyebilirim"

Muhammed Emin Özsığınan ise, “6 Şubat tarihinde yurttaydık ve gece kalkmış yeniden yataklarımıza dönmüştük. Deprem başladı ve ben bayılmışım ve boş bir yer aramaya başlamıştım. Deprem sonrası arkadaşlarım çığlık atıyordu. Kendi çabalarım ile elimi çıkartmış bu şekilde yerim tespit edilmişti.

Dualar ettim birileri beni bulur diye. Babamın gelmesi bana mutluluk verdi. Benim çok dar yerim olmadığı için babama sabredeceğimi söyledim. Babamın diğer arkadaşlarımı kurtarmasını ben de istedim. Babamın yaptığına ‘kahramanlık’ diyebilirim. Hem beni hem de arkadaşlarımı kurtardı.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)