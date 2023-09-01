Diyarbakır'da para karşılığında muskaya gözaltı Etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde kendini 'şeyh' olarak tanıtıp, randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre 250 TL ya da 500 TL ücret alan adam, gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, son günlerde gündeme geldi. Evde kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, görüntülendi. Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenlerin, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL verdiği belirlendi. Öte yandan dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL' Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi. Gözaltına alındı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.A.'nın işlemleri devam ediyor.

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