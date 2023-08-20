Düzce'de bir kişi fındık bahçesinden izinsiz geçen ağabeyini vurdu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 59 yaşındaki Sezgin Kaplan, kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçtiği için tartıştığı 63 yaşındaki ağabeyi Hasan Kaplan'ı tabanca ile ateş ederek öldürdü.

DHA Düzce'de ağabey- kardeş arasındaki kavgada kan aktı.. Saat 17.00 sıralarında Akçakoca ilçesine bağlı Tepeköy'de meydana gelen olayda, fındıkçılıkla uğraşan Sezgin Kaplan, iddiaya göre kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçmeye çalışan ağabeyi Hasan Kaplan'la tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezgin Kaplan, ağabeyine tabanca ile ateş açtı, kabzasıyla da yeğeni K.K.'nın başına vurdu. Baba- oğul olayda yaralandı. Ağabeyi öldü, yeğeni ise yaralandı Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Kaplan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Silahıyla birlikte yakalandı Jandarma ekipleri, cinayeti işledikten sonra kaçan Sezgin Kaplan'ı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.