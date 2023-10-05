İHA
İstanbul Esenyurt'ta her geçen gün farklı bir olay yaşanıyor.
Bu kez düğün sonrasında ortalık savaş alanına çevrildi.
Düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları ortalığı karıştırdı.
Havai fişekler patladı, havaya ateş açıldı
Gelin arabasının geçtiği cadde üzerinde havai fişekli kutlama yapan şahıslar, ardından silahla havaya ateş açtı.
Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
O dakikalarda çevredeki vatandaşlar, “Bomba mı patladı” diyerek korku dolu dakikalar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay sonrasında şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, havaya silahla ateş eden Yunus T.’yi gözaltına aldı. Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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