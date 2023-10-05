Esenyurt'ta düğün sonrası ortalığı savaş alanına çevirdiler Gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları, gece yarısı silah ve havai fişeklerle kutlama yaparken, çevredeki vatandaşlar “Bomba mı patladı” diyerek korku dolu dakikalar yaşadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul Esenyurt'ta her geçen gün farklı bir olay yaşanıyor. Bu kez düğün sonrasında ortalık savaş alanına çevrildi. Düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları ortalığı karıştırdı. Havai fişekler patladı, havaya ateş açıldı Gelin arabasının geçtiği cadde üzerinde havai fişekli kutlama yapan şahıslar, ardından silahla havaya ateş açtı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı O dakikalarda çevredeki vatandaşlar, “Bomba mı patladı” diyerek korku dolu dakikalar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sonrasında şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, havaya silahla ateş eden Yunus T.’yi gözaltına aldı. Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)