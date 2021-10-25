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    Esenyurt'ta eli sopalı grup dernek bastı

    Dernek binasını basan bir grup, ortalığı birbirine kattı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:24
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    Esenyurt'ta eli sopalı grup dernek bastı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine gelen eli sopalı bir grup, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni bastı.

    Burada grup ile dernek üyeleri arasında tartışma çıktı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine girerken, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olayda bazı şahıslar yaralandı. Olayla ilgili bazı şahıslar ise gözaltına alındı.

    O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta eli sopalı bir grup dernek bastı ViDEO

    Esenyurt ta eli sopalı grup dernek bastı #1

    Esenyurt ta eli sopalı grup dernek bastı #2

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