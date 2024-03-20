Esenyurt’ta ters yön tartışması: Terbiyesiz, el kol hareketi yapma İstanbul Esenyurt'ta sokağa ters yönden gelen kadın şoför ile bir çift arasında tartışma çıktı.

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İHA

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde, otomobili ile sokak üzerinde ters yönden giren kadın sürücü ile karşı taraftan gelen hafif ticari araç şoförü arasında tartışma çıktı.

İki sürücü de oldukları yerden ayrılmazken tartışma giderek büyüdü.

"Terbiyesizsin, zaten ters yöndesin"

Araç sürücüsü, tartıştığı kadına “Terbiyesizsin. El kol hareketi yapıyorsun. Zaten ters yöndesin.” diyerek tepki gösterirken kadın ise “Benim sokağım burası. Terste olmam seni ilgilendirmiyor.” cevabını verdi.

Tartışma sonrası adam, aracını bulunduğu yerde tutarak kadının geri gitmesini bekledi.

Yaşanan tartışma ise kadın sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)