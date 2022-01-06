Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de sokak ortasında omuz atma kavgası

Eskişehir'de sokak ortasında omuz atma kavgası

Eskibağlar Mahallesi'nde iki grubun arasında başlayan'Bana omuz attın' kavgası yumruklu saldırıya dönüştü. İçlerinde kadınların da bulunduğu kavgaya köpeklerin havlayarak dalması ise dikkat çekti.