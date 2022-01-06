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- Eskişehir'de sokak ortasında omuz atma kavgası
Eskişehir'de sokak ortasında omuz atma kavgası
Eskibağlar Mahallesi'nde iki grubun arasında başlayan'Bana omuz attın' kavgası yumruklu saldırıya dönüştü. İçlerinde kadınların da bulunduğu kavgaya köpeklerin havlayarak dalması ise dikkat çekti.
- İHA
- 06.01.2022 - 11:50
Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi üzerinde omuz atma davası arbedeye neden oldu.
İki grup arasında 'Omuz atma' meselesiyle çıkan tartışma giderek büyüdü.
Alevlenen tartışma sonucunda ise iki grup birbirine tekme tokat saldırdı.
KAVGAYA KÖPEK DE DAHİL OLDU
Yumrukların konuştuğu kavgada, havlayarak grubun içine dalan köpek ise dikkat çekti.
GRUPTA KADINLAR DA VARDI
Eskişehir’de son günlerde artan asayiş olaylarına bir yenisinin daha eklenirken, kavga eden yaklaşık 10 kişilik grup arasında kadınların da olduğu görüldü.
Taraflar kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı.