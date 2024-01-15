Fatih'te yangın paniği: Yarım saatlik müdahale ile önüne geçildi
DHA

İstanbul Fatih'te yangın paniği yaşandı.

Yangın, saat 13:00 sıralarında, Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.

Alevler üst kata sıçradı

Bir binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.

Yangın yarım saat sonra söndürülebildi

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)