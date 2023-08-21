Gaziantep'te otomobille çarpışan kamyon devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

DHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Nurdağı kara yolunda Servet Y. (53) yönetimindeki hayvan yüklü kamyon ile aynı yöne ilerleyen Mehmet G.'nin (25) kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken kazada sürücüler ile Meryem G. (77), Emine S.(27) ve Rüzgar Y. (8) yaralandı.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Meryem G., Gaziantep'e sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.