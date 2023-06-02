Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti Gaziantep İslahiye'de şarampole yuvarlanan traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kale Mahallesi'nde 52 yaşındaki Emin Özer idaresindeki yönetimindeki traktör şarampole devrildi.

7 yaşındaki Ökkeş Karaca atlayarak kurtulmayı başarırken sürücü ile 67 yaşındaki Ayşe Yıldız ve kızı 45 yaşındaki Hacer Karaca traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ökkeş Karaca ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürülürken devrilen traktör ise vinç yardımıyla çekilerek olay yerinden kaldırıldı.

Kızı ile torunu misafirliğe gelmiş

Feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Yıldız'ın da Kaleobası Mahallesi'nde yaşadığı, Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan kızı ve torunun da misafirliğe geldiği öğrenildi.