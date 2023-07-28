Hakkari'de yetişen kenger bitkisinin ekonomiye katkısı 2 milyon dolar Hakkari'de ilkbahar aylarında yetişen kenger bitkisi, birçok hastalığa iyi geldiği gibi birçok aileye de ekmek kapısı oldu. 400 tona yakın toplanan kenger bitkisi, bölgeye 2 milyon dolarlık katkı da sağlıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Hakkari'de ilkbahar aylarında yetişen ve toplanan kenger bitkisi, birçok ailenin ekmek kapısı oldu.

40'a yakın ailenin evine ekmek girmesine neden olan kenger bitkisinin hastalıklara da iyi geldiği öğrenildi.

30 yıldan beridir kenger bitkisinin satışını yapan Mehyet Es isimli çiftçi ise her sene 400 tona yakın topladığını söyledi.

"Amacımız Hakkari ve ilçelerine fabrika kurmak"

Kentin ekonomisine yıllık 2 milyon dolar katkı sağlayan Mehyet Es, “Biz burada kengerleri ayıklıyoruz, sonra torbalara bırakıyoruz. Dikenli bir bitki olduğu için eldiven kullanıyoruz.

Bu kengeri tüm Hakkari ve ilçelerinde toplayıp buraya getiriyoruz. Burada yaptığımız işlemlerden sonra Irak’a satıyoruz. Ben 30 yıldır bu kenger işini yapıyorum. Malum halkımız 6’ncı aydan 7’inci aya kadar bu kengeri topluyor. Onlar topladıkları kenger çekirdeklerini bize getiriyorlar.

Biz Irak pazarına sürüyoruz. Her sene maksimum 400 tona yakın kenger çekirdeğini topluyoruz. Bunun birinci kalitesini 250 TL’nin üzerinde alıyoruz. Burası 40’a yakın kişiye ekmek kapısı oluyor. Bununla beraber bölgeye 2 milyon dolar kazandırıyor. Amacımız Hakkari ve ilçelerine büyük bir fabrika kurmaktır” dedi.