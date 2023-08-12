Son zamanlarda asker eğlenceleri tehlikeleri şovlara dönüşmeye başladı...
Asker eğlencesi yapan bazı gruplar, silah kullanarak ve yollarda tehlikeli manevralar yaparak, diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.
Bu tehlikeli anlardan birisi ise İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Ataşehir Yeni Sahra'da asker eğlencesi, kısa bir süre sonra kabusa dönüştü.
Havai fişek bataryası devrildi, eğlence korku dolu anlara döndü
Ataşehir Yeni Sahra'da asker eğlencesi sırasında kullanılacak havai fişek bataryası yanlışlıkla devrildi.
Havai fişeklerin patlamasıyla birlikte eğlenceye katılanlar, koşarak kaçmaya başladı. Bir kişi, o anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.