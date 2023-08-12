İstanbul Ataşehir'de tehlikeli anlar! Korku dolu asker eğlencesi kameraya yansıdı Ataşehir'de asker eğlencesi sırasında devrilen havai fişeklerin patlaması, korku dolu anlara sahne oldu. O anlar ise bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Son zamanlarda asker eğlenceleri tehlikeleri şovlara dönüşmeye başladı... Asker eğlencesi yapan bazı gruplar, silah kullanarak ve yollarda tehlikeli manevralar yaparak, diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Bu tehlikeli anlardan birisi ise İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Ataşehir Yeni Sahra'da asker eğlencesi, kısa bir süre sonra kabusa dönüştü. Havai fişek bataryası devrildi, eğlence korku dolu anlara döndü Ataşehir Yeni Sahra'da asker eğlencesi sırasında kullanılacak havai fişek bataryası yanlışlıkla devrildi. Havai fişeklerin patlamasıyla birlikte eğlenceye katılanlar, koşarak kaçmaya başladı. Bir kişi, o anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.