İstanbul'da denetime takılan taksici isyan etti: En kolay cezayı bize yazıyorlar Megakent'in en yoğun bölgelerinden biri olan Kadıköy'de taksi sürücülerine yönelik düzenlenen denetimde bir sürücünün aracının ön plakasının takılı olmadığı görüldü. Ceza kesilen şoför ayrılırken uygulama noktasında yolcu ayırt edince ikinci kez ceza yedi.

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DHA

Trafik şube ekipleri, sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir denetim de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksileri denetledi.

Durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

Ceza yağdı

3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 5 taksi şoförüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 4 bin 755 lira, belediyeden çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıyan 2 taksi şoförüne 8 bin 128 lira ceza uygulandı.

"En kolay cezayı bize yazıyorlar"

Plakası monte edilmesi gereken yerin dışında takılı olan bir taksiciye de 370 lira ve başka bir taksiciye ise bin 671 olmak üzere toplam 16 bin 232 lira ceza yazıldı.

Denetimde ön plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, "Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten." diyerek polislere tepki gösterdi.

Uygulama noktasında yolcu seçince cezayı yedi

Aynı şoföre kısa süre sonra da denetim noktasına gelen yolcuyu seçerek aracına almadığı için 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)