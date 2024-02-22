İstanbul'da kuralları hiçe sayan sürücülere kameralara takıldı Trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen vatandaşların kuralları hiçe sayıp yayaların can güvenliğini tehlikeye attığı o anlar diğer sürücülerin cep telefon kameralarına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da trafik sorunu giderek büyüyor.

Sabah ve iş çıkış saatlerinde trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği kentte sürücüler yoğunluktan kaçmak için kuralları hiçe saydı.

Kaldırımda ilerledi

Dün akşam saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken yoğunluktan kaçmak istedi.

Sürücü trafiğin yoğunlaştığı noktada uzun süre kaldırımda ilerledi.

Yayalar tehlikeye attı

Kaldırımda ilerleyen sürücünün yaya güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar dikkat çekti.

20 Şubat Salı günü yine aynı bölgede kaydedilen görüntülerde ise, seyir halinde olan sürücünün trafikten kaçmak isterken ters yönde kaldırımdan gittiği görüldü.

O anlar kamerada

Sürücülerin trafik kurallarını hiçe saydığı o anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)