İHA
İstanbul'da korkutan patlama...
Başakşehir ilçesinde Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde iddiaya göre kimyasal bir maddenin patlamasıyla yangın çıktı.
Patlamada alevler yükseldi
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale etti.
Alevler kontrol altına alındı
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken çıkan yangında ise 1 kişi yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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