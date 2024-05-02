Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama: 1 kişi yaralandı Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde kimyasal bir maddenin patlaması sonucunda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, patlamada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.