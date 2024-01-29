İstanbul'da yine İETT kazası! Virajı alamayan otobüs duvara çarptı Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarparken kazada 7 kişi yaralandı.

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DHA

İstanbul'da İETT otobüslerinin kaza ve arıza vakaları son bulmuyor.

İstanbulluları canından bezdiren bu kazalara bir yenisi daha eklendi.

Son kaza Beyoğlu ilçesi, Tersane Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Virajı alamayıp duvara çarptı

Edinilen bilgiye göre, İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı.

7 yolcu yaralandı

Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 7 yolcu, tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolculardan biri, yaralıyı koluna girerek ambulansa götürürken sağlık çalışanı, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstererek kamerasını kapatmaya çalıştı.

Trafik akışı aksadı

Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)