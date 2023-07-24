Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu Geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın söndürülüp yeniden tutuştu. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Çalışmalar sürüyor.

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AA

Kocaeli'nde dün alevler yükseldi.

Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sönüp yeniden tutuştu

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, öbek halindeki atıkların bazı noktalarında alevler tekrar çıktı.

Yangını kontrol altına alan ekipler, atıkları iş makinesi yardımıyla ayrıştırıyor.

Ekipler bekletiliyor

Söndürülen ve henüz yanmayan atık demir tozları alevlerden uzak bir noktaya taşınıyor.

Olay yerinde tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri bekletiliyor.