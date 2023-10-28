Haberler



3. Sayfa



Malatya'da anne karnındaki 6,5 aylık bebeği aldırdılar! Cenin çalılıklar arasında bulundu

Malatya'da anne karnındaki 6,5 aylık bebeği aldırdılar! Cenin çalılıklar arasında bulundu Çalılıklar arasına bırakılmış 6,5 aylık cenini bölgeye bırakan zanlı ve sevgilisi ile birlikte üç hastane çalışanı gözaltına alındı.