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Mersin'de iki mevsim bir arada... Sahiller sıcak zirveler karlı

Mersin'de iki mevsim bir arada... Sahiller sıcak zirveler karlı Kıyı bölgelerinde hava sıcaklığının artması ile denize girilirken, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele ediliyor.