Mersin'de iki mevsim bir arada... Sahiller sıcak zirveler karlı

4 mevsimli ülkemizin Akdeniz kıyıları, bu özelliğini daha belirgin yaşıyor.
Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de, 2 mevsim aynı anda yaşanıyor.
Mersin'de şubat ayında deniz keyfi
Hava sıcaklığı 18-19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar, güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor.
Kimileri sahilde yürüyüş yapıp, deniz havası alırken; kimileri de kendisini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor.
Toroslarda karla mücadele
Diğer yandan Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor.
Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Alsan, "Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı denize girerek değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkesi denize girmeye, bu güzel havanın tadını çıkartmaya davet ediyorum." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış