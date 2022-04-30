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    Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık yeniden tutuklandı

    Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık yeniden tutuklandı

    Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla ağır yaralanmasına dair açılan davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tekrar tutuklandı.
    • 30.04.2022 - 05:09
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    Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde dün üçüncü duruşma görülmüştü. Duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ile Mustafa Yiğit’in tahliyesine karar verilmişti.

    Savcı ve aile avukatı itiraz etti

    İHA'nın haberine göre; sanıkların tahliye edilmesine ilişkin duruşma savcısı ve aile avukatı itiraz etti. Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itirazı bir üst mahkeme sıfatıyla inceledi.

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    3 sanık tekrar tutuklandı

    Mahkeme heyeti, yaptığı incelemenin ardından tahliye edilen sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit’in tekrardan tutuklanmasına karar verdi. 3 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

    Mahkeme sanık Zeliha Can yönünden ise itirazın reddine karar verdi.

    Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık yeniden tutuklandı #1

    Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık yeniden tutuklandı #2

    Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık yeniden tutuklandı #3


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