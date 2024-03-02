Pendik'te feci kaza: Sürücü sağ salim kurtuldu

İHA
İstanbul'un Pendik ilçesi Sabiha Gökçen Havaalanı bağlantı yolunda akşam saatlerinde 34 ZR 9201 plakalı hafif ticari araç sürücüsü yol kenarında liman sırası bekleyen 34 GFP 987 plakalı tıra arkadan çarptı.
Araç hurdaya döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Öte yandan kaza nedeniyle bağlantı yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Polis ekiplerinin kontrolünde araç çekiciyle kaldırıldıktan yol trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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