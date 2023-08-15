Rize’de kontrolden çıkan kamyonet, bahçe duvarına çarptı: O anlar kamerada Kentte süratle seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki katlı evin bahçe duvarına çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Rize’nin Çayeli ilçesinde dün kaza meydana geldi. 70 yaşındaki kamyonet sürücüsü A.B., seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından iki katlı beton evin bahçe duvarına çarparak durdu. Yaralılar hastaneye sevk edildi Kazada A.B. ile araçta bulunan S.B.'ye ilk müdahale olay yerinden yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulans ile Çayeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ahşap kapı paramparça oldu Bugün ise olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, süratle gelen kamyonetin bir anda evin bahçe kapısına çarpmasıyla ahşap kapının paramparça olduğu görüldü. Aracın ise duvara çarparak durduğu görüntülere yansıdı. Yardım anları da kamerada Evden çıkan vatandaşların kazada yaralananların yardımına koşarak sıkışan vatandaşlar için yardım istediği anlar da güvenlik kamerası ile görüntülendi.