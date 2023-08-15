Rize’nin Çayeli ilçesinde dün kaza meydana geldi.
70 yaşındaki kamyonet sürücüsü A.B., seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Ardından iki katlı beton evin bahçe duvarına çarparak durdu.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Kazada A.B. ile araçta bulunan S.B.'ye ilk müdahale olay yerinden yapıldı.
Yaralılar daha sonra ambulans ile Çayeli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Ahşap kapı paramparça oldu
Bugün ise olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, süratle gelen kamyonetin bir anda evin bahçe kapısına çarpmasıyla ahşap kapının paramparça olduğu görüldü.
Aracın ise duvara çarparak durduğu görüntülere yansıdı.
Yardım anları da kamerada
Evden çıkan vatandaşların kazada yaralananların yardımına koşarak sıkışan vatandaşlar için yardım istediği anlar da güvenlik kamerası ile görüntülendi.