Rize'de kovanlara dadanan ayıları kaçırmak için bulduğu yöntemle şaşırttı Rize'nin Çayeli ilçesinde Muharrem Çelik, köye inip, arı kovanlarına dadadan ayılara karşı boru şeklinde olup, hava ve gaz basıncı ile çalışan sistemi devreye soktu.

DHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Derecik köyünde arıcılık ile uğraşan Muharrem Çelik, kış uykusundan uyanıp, bölgeye inerek kovanlarını parçalayan ayılara karşı harekete geçti.

Çelik, yıllar önce dedesinden kalıp, zamanla arızalanan boru şeklinde olup, hava ve gaz basıncı ile çalışan sistemi devreye sokma kararı aldı.

Ayıları kaçırmak için bulduğu yöntemle şaşırttı

Onardığı mekanizmayı, kovanların çevresine kuran Çelik, zaman ayarlı sistemin belirli aralıklarda çıkarttığı ses ile ayıların kaçmasını sağlıyor.

Tamir ettiği sistem ile arı kovanlarını ayılardan koruyan Çelik, "2004 senesinde deden kalma bir cihazdı. Biraz arızalı duruyordu, yaptırdık. Yarım saat, 15 dakikada gibi dereceleri var. O sürede bir patlama yapıyor, adını 'havan topu' koyduk. Komşularımız biraz rahatsız ama verim aldık; işe yarıyor, ayılar gelmiyor. Çıkardığı ses, ortalama bir ramazan topunun 2 katı" diye konuştu.

"Çok fazla ses çıkıyor, bazen patlama sesi olunca ödümüz kopuyor"

Köylülerden Yunus Emre Dilmaç ise sesi duyunca korktuklarını belirterek, "Az önce ben de ses duydum, korktum. Sonra baktığımda Muharrem Çelik'in sisteminin olduğunu anladım. Geçenlerde arılara ayı dadanmış, epey bir kovana zarar vermişti. Çok fazla ses çıkıyor, bazen patlama sesi olunca ödümüz kopuyor" dedi.