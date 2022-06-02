Sakarya'da imam nikahlı eşin kaçırıldığı iddiası

Kurşun yağdırdıkları otomobilin kaza yapmasının ardından sürücüyü darbedip imam nikahlı eşini zorla araçlarına bindirerek kaçırdıkları öne sürülen iki kişi, polisi harekete geçirdi.

Sakarya'da ilginç iddia...

İmam nikahlı eşi H.B. ile Bitlis'ten İstanbul'a gitmek için yola çıkan O.D., Sakarya Akyazı mevkiinde H.B.'nin kuzeni K.Ş. ve yanındaki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Sürücüyü darbedip eşini kaçırdılar

İkili saldırı sonucu kaza yaparken şüpheliler, H.B'yi zorla kendi araçlarına bindirdi; O.D.'yi de darbetti.

Polis şüphelileri arıyor

O.D'nin şüphelilerden şikayetçi olması üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. AA'nın haberine göre jandarma ve polis ekipleri, İstanbul'a gittiği değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma yürütüyor.