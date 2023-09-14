Şanlıurfa'da gıda denetimi! Son kullanma tarihi geçen ürünler yakalandı Kentte halk sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edildi.

İHA

Artan fahiş market fiyatları sonrasında market reyonlarında kalan onlarca ürün çöp olmaya devam ediyor.

Birçok kentte halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde, zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerle karşı karşıya kalınıyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda, üç merkez ilçe belediye zabıta ekipleri ile ortak denetim ekibi kuruldu.

Son kullanma tarihi geçen ürünlere yeni etiket

Ekipler, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırılıp satıldığı belirlendi.

Ürünler imha edildi

El konulan 300 gıda ürünü, geri dönüşüm merkezinde imha edildi.

Bir markete cezai işlem uygulandı

Ekipler, 1 markete son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem yaptı. Denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)