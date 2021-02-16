Çatısı çöken ahırda bulunan yaklaşık 10 hayvan telef olurken, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şile Kervansaraylar mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, bölgede bulunan bir ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN MAHSUR KALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

10 HAYVAN TELEF OLDU

Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 10 hayvan hayatını kaybetti.

Şile'de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü VİDEO