Petrol
88.18
0.20%
Euro
18.2505
0.06%
Dolar
18.239
0.13%
Altın
1.007
0.04%
Borsa
3469
1.94%
Bitcoin
352.842
1.98%
BTXN Coin
5.03
3.07%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Soma'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü

    Bölgede dün öğle saatlerinde yaşanan ve 16 saatlik çalışmayla söndürülen yangın 60 hektarlık alanda etkili oldu.
    • 08.09.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Soma'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü

    Türkiye, bu yıl yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etti...

    Her yıl aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınlarına dün Manisa da eklendi.

    Soma ilçesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çok sayıda ekip sevk edildi

    Alevler saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı.

    İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme uçağı, 11 hellikopter, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı sevk edildi.

    Soma'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü VİDEO

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #1

    9 TOMA hazır bekledi

    Öte yandan havadan ve karadan da müdahale edilen yangın için 4'ü jandarma, 5'i de polise ait toplam 9 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) hazır bekletildi.

    Ekipler yangından bölgesindeki 35 büyükbaş ile 1157 küçükbaş tahliye etti.

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #2

    Kırsal kesimlere ulaşması engellendi

    Beyce ve Heciz mahallerine alevlerin ulaşması da ekiplerin çalışmasıyla önlendi.

    Böylece 2 mahallenin tahliye kararı da iptal edildi.

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #3

    Gece görüşlü 2 helikopter sevk edildi

    İlerleyen saatlerde gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmaya dahil edildi.

    Bölgede alevler, gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #4

    60 hektar küle döndü

    İHA'nın aktarımına göre; 16 saatin ardından bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamen söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre 60 hektar genç ormanın zarar gördüğü belirtildi.

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #5

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #6

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #7

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #8

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #9

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #10

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #11

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #12

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #13

    Soma daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü #14


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Antalya'da, dövmecide bıçaklanıp darbedildi
    3. Sayfa

    Antalya'da, dövmecide bıçaklanıp darbedildi

    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi
    Magazin

    Dilan Çıtak Tatlıses, transparan pantolon giydi

    Görüş Bildir