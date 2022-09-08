Bölgede dün öğle saatlerinde yaşanan ve 16 saatlik çalışmayla söndürülen yangın 60 hektarlık alanda etkili oldu.

Türkiye, bu yıl yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele etti...

Her yıl aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınlarına dün Manisa da eklendi.

Soma ilçesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Alevler saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 6 yangın söndürme uçağı, 11 hellikopter, 69 arazöz, 10 dozer ve 9 itfaiye aracı sevk edildi.

Soma'daki orman yangınında 60 hektarlık alan zarar gördü VİDEO



9 TOMA hazır bekledi

Öte yandan havadan ve karadan da müdahale edilen yangın için 4'ü jandarma, 5'i de polise ait toplam 9 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) hazır bekletildi.

Ekipler yangından bölgesindeki 35 büyükbaş ile 1157 küçükbaş tahliye etti.

Kırsal kesimlere ulaşması engellendi

Beyce ve Heciz mahallerine alevlerin ulaşması da ekiplerin çalışmasıyla önlendi.

Böylece 2 mahallenin tahliye kararı da iptal edildi.

Gece görüşlü 2 helikopter sevk edildi

İlerleyen saatlerde gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmaya dahil edildi.

Bölgede alevler, gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

60 hektar küle döndü

İHA'nın aktarımına göre; 16 saatin ardından bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamen söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre 60 hektar genç ormanın zarar gördüğü belirtildi.

















