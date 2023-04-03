Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde sabah erken saatlerde iki aile arasında kavga çıktı.
Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İki kişi can verdi
Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen Ferdi Gezer (45) ve Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.
Milletvekili aday adayının yakınları çıktı
Kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin AK Parti milletvekili aday adayı olan Defne Gezer’in babası Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer olduğu öğrenildi.
8 şüpheli yakalandı
Polis ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmada 2 kişiyi öldüren V. G.(20) başta olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.