Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni belli oldu İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın kız alıp verme münasebetiyle çıktığı öğrenilirken, kavgada hayatını kaybedenlerin AK Parti milletvekili aday adayının yakınları olduğu belirlendi. Polis şu ana kadar 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde sabah erken saatlerde iki aile arasında kavga çıktı.

Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki kişi can verdi

Polis kavgaya müdahale ederken hastaneye sevk edilen Ferdi Gezer (45) ve Erdoğan Gezer (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavga sonrasında 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Milletvekili aday adayının yakınları çıktı

Kız alıp verme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin AK Parti milletvekili aday adayı olan Defne Gezer’in babası Ferdi Gezer ve yeğeni Erdoğan Gezer olduğu öğrenildi.

8 şüpheli yakalandı

Polis ekiplerince yapılan geniş çaplı araştırmada 2 kişiyi öldüren V. G.(20) başta olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.