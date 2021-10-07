Tekirdağ'da evden çalışmak isterken dolandırıldı

Ev ekonomisine destek olmak için evden çalışıp ek gelir elde etmek isteyen talihsiz kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. Kadın, dolandırıcılara 60 bin lirasını kaptırdı.

Yapılan onca uyarıya rağmen dolandırıcılar, evde ek kazanç sağlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor.

Birtakım ürünlerin evden paketlenerek kazanç sağlanacağını öne süren dolandırıcılar, vatandaşlardan topladıkları kapora, ürün ve vergi adı altındaki ücretlerle ortadan kayboluyor.

YORUMLARA İNANDI

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan Gülcan K., sosyal medyada dolaşırken yapılan, "Evde ek iş yaparak kazanç sağlayabilirsiniz" paylaşımının kurbanı oldu.

Yapılan paylaşımı inceleyen ve altına yapılan yorumlara inanan Gülcan K., sosyal medya sayfasının sahibiyle iletişime geçti.

İşte bu dakikadan sonra dolandırıcıların planı işlemeye başladı.

Tekirdağ'da evde ek iş vaadiyle 60 bin lira dolandırıldı VİDEO

İSTEDİKLERİ TÜM PARAYI GÖNDERDİ

Gülcan K.'ye evde boncuk dizme gibi bir iş olduğunu ve bu işleri eve kargo yoluyla göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar, daha sonra bu işi vermeleri için 450 lira güvence bedeli, sigorta parası ve yapılan işlerin parasını yatırmak için açacakları hesap için 400 lira kart parası istedi.

Gülcan K. verilen hesaba istenilen parayı gönderdi.

İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Ardından bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, telefonla irtibat kurdukları ve üstün yetenekle ikna ettikleri Gülcan K.'den çeşitli bahanelerle mobil internet bankacılığı şifresini aldı.

Banka bilgilerini dolandırıcılara kaptıran Gülcan K. ve eşi, telefona gelen ‘60 bin lira krediniz onaylandı’ mesajının ardından hemen bankayla irtibata geçti.

Çift, internet bankacılığı üzerinden dolandırıldıklarını anladı ve büyük şok yaşadı.

60 BİN LİRA DAHA İSTEDİLER

Dolandırıcılarla yeniden irtibata geçen mağdur çifte, bunun bir prosedür olduğu, verilen hesaba 60 bin lira daha yatırmaları gerektiği ve daha sonra bu paranın diğer parayla birlikte 120 bin lira olarak geri ödeneceği cevabını aldı.

İkinci bir şok daha yaşayan ve dolandırıcıların telefonu kapatması ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden çift, ellerindeki dekontları teslim ederek suç duyurusunda bulundu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.