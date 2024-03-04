Tekirdağ'da şaşırtan görüntü: Kıyılar turuncu renge boyandı Tekirdağ sahilinde plankton çoğalmasıyla birlikte turuncu renk görülmeye başlanırken, vatandaşların tedirgin olmalarına gerek olmadığı söylendi.

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DHA

Marmara Denizi'nde Tekirdağ sahilinde şaşırtan görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

Süleymanpaşa sahilinin bazı kesimleri ile balıkçı barınakları turuncu renkle kaplandı.

Yaşanan olayın, önceki yıllarda nisan ve mayıs aylarında deniz suyunun yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması olduğu öğrenildi.

"Herhangi bir sıkıntı oluşturmaz"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Uzun zamandır senenin bu ayları yani mart ve nisan aylarında kıyılar turuncu renge bürünüyor. Plankton deriz buna. Denizde ve balıklarda herhangi bir sıkıntı oluşturmazlar.

Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurun yağması ve karayel esmesi ile kıyıları terk edeceklerdir. Bu durumda vatandaşlarımızın tedirgin olmalarına gerek yok." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)