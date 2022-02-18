Tunceli’de doktor, kadın hastasına tacizden tutuklandı

Pakistan uyruklu doktor İsmail Hakim, kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Hakim’in 4 yıl önce de İzmir’de taciz iddiaları nedeniyle maaş kesme cezası aldığı öğrenildi.

Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı 70'inci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Pakistan uyruklu doktor İsmail Hakim, iddiaya göre kendisine muayeneye gelen kadın hastasına tacizde bulundu.

Hastasının şikayeti üzerine Hakim, gözaltına alındı. Başka bir kadın da aynı durumla karşılaştığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Hakim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılığın adli soruşturmasının yanı sıra Tunceli Sağlık Müdürlüğü de iddialarla ilgili idari soruşturma başlattı.

37 KİŞİ BİR ARAYA GELİP İMZA ATTI

İsmail Hakim hakkında, 2018 yılında da İzmir’in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ihbar dilekçesi verdiği tespit edildi.

“MUAYENE ESNASINDA AHLAK DIŞI TACİZ BOYUTUNA VARAN HAREKETLERİNİ GÖZLEMLEMEKTEYİZ”

Dilekçede, "Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi Bayraklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan Doktor İsmail Hakim'in özellikle bayan hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden birçok bayan sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır. Bu konunun araştırılıp gereğinin yapılmasını arz ederiz." denildi.

Şikayetin ardından yürütülen idari soruşturma kapsamında İsmail Hakim’e, “Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak’ suçundan maaştan para kesme cezası verildiği belirtildi.