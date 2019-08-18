Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Büyük İskender’i her yönüyle merak edenler için doyurucu bir kitap olabilir.

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İstanbul havalimanları, 7 ayda 60 milyon yolcuya yaklaştı

İstanbul'daki tüm havalimanlarından ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında icra edilen 401 bin 422 iç ve dış hat seferi ile 58 milyon 297 bin 35 yolcu taşındı.