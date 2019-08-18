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Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle yaklaşık 2 ay önce başlayan protestolar bugün de sürdü.

AA | 18.08.2019 - 12:34..
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Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin’e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolarda polis, zaman zaman göstericilere müdahale etti.

Bölgede son 3 aydır tansiyonu yükselten hükümet karşıtı protestolar bugün 3 ayrı semtte düzenlendi.

22 BİN KİŞİ SOKAKLARDA

Meslek Öğretmenleri Birliğinin düzenlediği yürüyüş Central semtinin Charter Garden alanından başlayarak Baş Yönetici Carrie Lam’in ikamet ettiği hükümet konağında son buldu.

Birlik protestoya 22 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Hun Hom semtindeki gösteriler ise Hoi Sham Parkı’nda başlayarak, Wham Poa metro durağında sona erdi.

POLİS HAVADAN TAKİPTE

Yürüyüş sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, alan drone'larla takip edildi.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

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