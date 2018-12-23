Adriana Lima'dan ayrılık hakkında ilk açıklama

Victoria's Secret'ı bu sene bırakan dünyanın en çok tanınan mankenleri arasında yer alan Adriana Lima, Metin Hara'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

LİMA AÇIKLAMA YAPTI

İkilinin ayrılmasına ise Beşiktaşlı futbolcu Karius'un neden olduğu belirtilmişti. Basında çıkan bu haberlerin ardından Adriana Lima kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Adriana Lima gözyaşlarıyla veda etti- FOTO GALERİ



"YETER ARTIK"

Türk medyasında çıkan haberlere sert tepki gösteren Lima, "Hiç tanışmadığım insanlarla flört ettiğimi iddia eden Türk medyası; lütfen hakkımda yalan haber yapmayı bırakın! Yeter artık!” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.