Afganistan'daki patlamada 95 kişi yaralandı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, bazı iPhone kullanıcılarına Apple Card için başvuru daveti yaptı.

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İnsanbilimi ve tarihi buluşturan kitap: Avrupa ve Tarihsiz Halklar

Ünlü Antropolog Eric R. Wolf’un Avrupa ve Tarihsiz Halklar kitabı, antropolojiyi tarihle bir araya getiriyor ve son beş yüzyıllık dünya tarihine geniş olduğu kadar ayrıntılı bir bakış sunuyor…