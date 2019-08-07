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Afganistan'daki patlamada 95 kişi yaralandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in batısında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu, 95 kişi yaralandı. Gerçekleştirilen saldırıyı, Taliban üstlendi.

İHA | 07.08.2019 - 09:18..
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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’de patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

POLİS KARAKOLUNUN GİRİŞİNİ HEDEF ALDI

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Rahimi, “Sabah yerel saat 09.05’te bomba yüklü araç, 6'ncı polis karakolunun girişini hedef aldı." dedi.

YARALI SAYISI 95'E ULAŞTI

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, "Yaralı sayısı 80’e ulaştı.” ifadelerini kullandı. Mayar'ın açıklamasının ardından yaralı sayısı 95'e çıktı.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da Taliban üstlendi.

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