Android'de mobil veri kullanımını azaltmanın 9 yolu

Mobil veri kullanımının bir hayli arttığı son yıllarda, uygulamalar da oldukça fazla veri harcar hale geldi. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları, kullanıcılara sundukları video akış hizmetleriyle bu veri miktarını daha da artırıyor.

Eğer operatörünüz tarafından size sunulan sınırlı bir mobil veri paketiniz varsa, bunun hemen bitmesini istemeyebilirsiniz. Bu nedenle mobil verinizi tasarruflu kullanmak daha akıllıca olacaktır.

Android akıllı telefonlarda mobil internet kullanımını azaltmak için, şimdi bahsedeceğimiz 9 farklı yöntemi uygulayabilirsiniz.

1. VERİ KULLANIMINI SINIRLAYIN

Aylık veri kullanımınızı sınırlandırmak, bilginiz olmadan fazla miktarda veri kullanmaktan kaçınmak için yapabileceğiniz en kolay şeydir. Android üzerinden mobil veri kullanımınızı sınırlandırabilirsiniz.

Bunu yapmak için sırasıyla Ayarlar > Bağlantılar > Veri kullanımı > Faturalandırma döngüsü ve veri uyarısı kısımlarına giderek, aylık veri harcama limiti belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz veri miktarına ulaştığınızda, internetiniz otomatik olarak kesilecek ve bilgilendirme alacaksınız.

2. UYGULAMALARIN ARKA PLAN VERİLERİNİ KISITLAYIN

Bazı uygulamalar, akıllı telefonunuzu kullanmasanız bile arka planda mobil veri tüketmeye devam eder. Bu sayede uygulamalar size anlık bildirim gönderebilir veya arka planda otomatik olarak güncelleme yapabilir.

Ancak her uygulamanın arka planda çalışmasına izin vermeniz gerekiyor. Ayarlar > Bağlantılar > Veri kullanımı > Mobil veri kullanımı kısmından, hangi uygulamanın ne kadar veri harcadığını öğrenebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir uygulamaya dokunarak, karşınıza çıkan seçeneklerden, uygulamanın arka planda veri harcamasını engelleyebilirsiniz.

3. MOBİL TARAYICILARDA BULUNAN VERİ SIKIŞTIRMA ÖZELLİĞİNDEN YARARLANIN

Google Chrome ve Opera gibi başlıca mobil tarayıcılar, kullanılan veri miktarını en aza indirmek için kullanıcılara çeşitli seçenekler sunuyor. Tarayıcılardaki veri sıkıştırmayı açtığınızda, internet trafiğiniz telefonunuza gelmeden önce sıkıştırılır ve optimize edilir. Bu da hem sayfaların daha hızlı yüklenmesini hem de daha az mobil veri kullanmanızı sağlar.

Google Chrome kullanıcısıysanız, sağ üstteki üç noktalı menü kısmından Ayarlar bölümüne giderek, buradan 'Basit mod' seçeneğine dokunarak veri tasarrufunu aktif edin.

Opera kullanıcısıysanız, sağ alttaki Opera menüsünden Ayarlar kısmına girip, veri kazancı kısmını aktif edebilirsiniz.

4. UYGULAMALARINIZI YALNIZCA Wİ-Fİ ÜZERİNDEN GÜNCELLEYİN

Mobil veri tüketimini azaltmanın en etkili yollarından biri de Play Store'da bulunan otomatik uygulama güncellemelerini devre dışı bırakmak veya uygulamaları yalnızca kablosuz ağ üzerinden güncellemektir.

Google Play Storu'u açın ve sol üstteki menüden Ayarlar seçeneğine dokunun. Daha sonra, 'Uygulamaları otomatik güncelle' kısmına gelin. Karşınıza üç farklı seçenek çıkacak.

Herhangi bir ağ üzerinden: Uygulamalarınız hem mobil veri hem de Wi-Fi yoluyla güncellenir.

Uygulamalarınız hem mobil veri hem de Wi-Fi yoluyla güncellenir. Yalnızca kablosuz ağ üzerinden: Uygulamalarınız yalnızca bir Wi-Fi ağına bağlıysanız güncellenir, mobil veri açık olduğunda güncellenmez.

Uygulamalarınız yalnızca bir Wi-Fi ağına bağlıysanız güncellenir, mobil veri açık olduğunda güncellenmez. Uygulamaları otomatik olarak güncelleme: İster mobil ağa ister Wi-Fi ağına bağlanın, uygulamalarınız otomatik olarak güncellenmez.

Burada ikinci ve üçüncü seçeneklerden birini seçerek, mobil veri kullanımınızı azaltabilirsiniz.

5. VİDEO VE MÜZİK AKIŞ SERVİSLERİNİ KULLANMAYI AZALTIN

YouTube, Spotify veya Instagram gibi uygulamalar, size sundukları video ve müziklerle oldukça fazla veri tüketebilir. Mobil veri tüketimini azaltmak için bu uygulamalardan uzak durmanız gerekiyor. (En azından mobil veri açıkken)

Eğer mobil veri açıkken yine de bu uygulamaları kullanmak zorunda kalırsanız, akış kalitesini düşürebilirsiniz. Örneğin YouTube'da video izlerken, ayarlar kısmından video kalitesini düşürebilir ve daha az veri harcamasını sağlayabilirsiniz.

6. UYGULAMALARINIZI KONTROL EDİN

Oldukça fazla veri tüketen uygulamaları kullanmak, özellikle mobil veriniz açıkken sizi zor durumda bırakabilir. Bu nedenle hangi uygulamanın ne kadar veri tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Örneğin Google Fotoğraflar uygulamasının, her fotoğraf çektiğinizde arka planda yedekleme yaparak mobil verinizi harcadığının farkında olamayabilirsiniz. Bu nedenle hangi uygulamaların ne amaçla kullanıldığını yeniden gözden geçirin.

7. ALTERNATİF UYGULAMALARI DENEYİN

İçeriğimizin başında da bahsettiğimiz gibi, günümüzdeki mobil uygulamalar oldukça fazla veriye ihtiyaç duyuyor. Bunun farkında olan lider geliştiriciler, uygulamaların daha hafif sürümünü piyasaya sürüyor.

Örneğin Facebook uygulamasını kullanmak yerine 'Facebook Lite' uygulamasını kullanarak mobil veriden tasarruf edebilirsiniz veya Messenger uygulaması yerine Messenger Lite sürümünü kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar hem veri kullanımını azaltır hem de daha az kaynak harcayarak şarj ömrünüzü de artırır.

8. GOOGLE HARİTALAR'I ÇEVRİMDIŞI KULLANIN

Google Haritalar uygulamasında haritaları telefonunuza kaydederek, daha sonra mobil veri bağlantısı olmadan da kullanabilirsiniz. Özellikle bulunduğunuz yerin ve sık seyahat ettiğiniz bölgelerin haritasını telefona indirmek, sizi oldukça büyük bir veri indirmekten kurtarabilir.

Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için, aşağıdaki bağlantıdan sizler için hazırladığımız içeriğimize göz atabilirsiniz.

9. OTOMATİK HESAP SENKRONİZASYONUNU DEVRE DIŞI BIRAKIN

Hesap senkronizasyon ayarlarınız, varsayılan olarak otomatik senkronizasyona ayarlı olabiir. Fotoğraflar ve videolar gibi birçok dosyayı senkronize etmek için senkronizasyon servislerini kullanan Facebook ve Google gibi uygulamalar, bu işlemler sırasında mobil verinizi tüketebilir.

Senkronizasyon ayarınızı değiştirmek için, Ayarlar > Hesaplar bölümüne gidin . Burada farklı uygulamalardaki hesaplarınız karşınıza çıkacak. Herhangi bir hesaba dokunup Hesabı eşitle kısmından veri senkronizasyonlarını kapatabilirsiniz.

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