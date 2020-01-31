Android'in yeni sürümü Android 11 hakkında her şey

Şu anda kullanıcılara sunulmuş en güncel android sürümü Android 10 olsa da hâlâ birçok kullanıcı güncellemeyi almış değil. Yalnızca sınırlı sayıdaki akıllı telefon modeline gelecek olan android 10 sürümü, önümüzdeki süreçte yerini yavaş yavaş Android 11'e bırakacak.

Google, henüz yazılım hakkında resmi açıklamalar yapmış değil. Ancak çok yakında şirketten, Android 11 hakkında yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte, Android 11 hakkında merak edilen 4 sorunun cevabına daha yakından bakalım.

ANDROID 11 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Google, Android'in en yeni sürümünü genellikle yılın son aylarına doğru tanıtılan Pixel telefonlarıyla birlikte yayınlıyor. Android 10 sürümünün 3 Eylül 2019'da yayınlandığını düşünürsek, Android 11'in de Eylül 2020 tarihinde yayınlanması muhtemel görünüyor.

Ancak Google, android sürümlerini herkese dağıtmadan önce geliştiricilerin test etmesi için beta sürümlerini daha erken yayınlıyor. Son birkaç yıldır mart ayında yayınlanan android beta sürümleri nedeniyle, Android 11 beta'nın da mart ayında yayınlanması bekleniyor.

Google, Android 11 ile ilgili ilk resmi açıklamaları, 12 - 14 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği geliştirici konferansı Google I / O sırasında yapacak.

ANDROID 11'İN İSMİ NE OLACAK?

Google, şimdiye kadar sunduğu bütün Android sürümlerine bir harf ile birlikte tatlı ismi verdi. Örneğin Android 8 Oreo ismiyle bilinirken, Android 9 ise Pie adını kullanıyordu. Ancak şirket, marka değişikliği nedeniyle Android Q olması beklenen Android 10'un, Android 10 olarak kalacağını ve herhangi bir harf veya tatlı ismi içermeyeceği açıklamıştı, nitekim öyle de oldu.

Bu nedenle Android 11'in de Android 11 olarak adlandırılacağını ve herhangi bir harf veya tatlı ismine sahip olmayacağını söyleyebiliriz.

ANDROID 11 TELEFONLAR İÇİN NE ZAMAN KULLANILACAK?

Android 11'in ilk genel sürümü, eylül ayında tanıtılacak Pixel akıllı telefonlar ile yayınlanacak. Samsung, LG, Huawei, Nokia, Motorola veya başka bir telefonunuz varsa üreticinizin Android 11 güncelleme takvimini sunana kadar beklemeniz gerekiyor.

Akıllı telefon üreticileri Android 11 yayınlama takvimini muhtemelen eylül ayından sonra yayınlayacak. Ancak tarihler, üreticiye göre değişiklik gösterebilir.

Örneğin piyasaya son çıkan veya çıkacak olan akıllı telefonlar, muhtemelen 2020 bitmeden Android 11 güncellemesini alacak. Bazı telefonların güncellemeyi alması ise 2021'in sonlarına kadar sürecek.





ANDROID 11 İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER NELER OLACAK?

Geliştiriciler için Android 11 beta sürümü yayınlanana kadar, güncellemenin hangi yenilikler ile geleceğini tahmin etmek oldukça zor. Android 11 ile ilgili tüm özelliklerin, mayıs ayındaki Google I / O geliştirici konferansında açıklanması bekleniyor.

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