7 Mayıs reyting sonuçları: Beşiktaş - Ankaragücü kupa maçı zirveyi kaptı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
7 Mayıs Salı reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Beşiktaş MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.
AB'de birinci sırada Beşiktaş MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Beşiktaş MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.