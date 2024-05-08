7 Mayıs reyting sonuçları: Beşiktaş - Ankaragücü kupa maçı zirveyi kaptı 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Mayıs Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Beşiktaş MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

AB'de birinci sırada Beşiktaş MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Beşiktaş MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.