beIN SPORTS'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! beIN SPORTS'ta hangi maçlar şifresiz? beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte 3 Şubat ile 5 Şubat tarihleri arasında beIN SPORTS'ta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maçı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta ekrana getireceği maçlar belli oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında oynanacak iki müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Basketbolseverler şifresiz olarak yayınlanacak maçları büyük bir ilgi ile takip ediyor.

beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri oldu? İşte maçlar ve başlama saatleri...

3 Şubat Cumartesi

18:00 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka

5 Şubat Pazartesi

19:00 Darüşşafaka - Çağdaş Bodrum