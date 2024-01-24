Cimbom şampiyonluğun anahtarını buldu! PSG’nin yıldızı geliyor Bu sezon da şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray, önemli takviyeler için kolları sıvadı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG’nin yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, rakibinin puan kaybetmesiyle birlikte puan farkını kapatma şansını elde etti.

Averajla ikinci sırada bulunan Aslan, sezon sonunda şampiyonluk için kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray yönetimi, devre arasında kadroyu güçlendirmek adına önemli isimlerle transfer çalışmalarına odaklanıyor.

Ayrıca, bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan gerekli raporu aldı.

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Fransa'ya yönelmiş durumda.

PSG'nin yıldızına kancayı taktı

A Spor'da yer alan habere göre; İddialara göre, Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız devi PSG forması giyen İspanyol futbolcu Carlos Soler için harekete geçti.

Soler için yapılan temaslar neticesinde, Fransız ekibinin futbol danışmanı Luis Campos'un, iyi bir teklif gelmediği takdirde transfer konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

27 yaşındaki İspanyol futbolcu Soler, bu sezon PSG formasını 17 kez giydi ve 1 gol ile 4 asistlik bir performans sergiledi.

Birçok mevkide oynayabilen başarılı oyuncunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.