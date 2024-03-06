Duyan Diyarbakır’a akın edecek! Güzelliğiyle türünü kıskandıracak keşif… Diyarbakır’ın Çemrik ilçesinde literatüre yeni bir bitki türü kazandırıldı. Duyanlar Diyarbakır’ın yolunu tutuyor. İşte, Diyarbakır’ın literatüre kattığı güzelliği ile şaşkınlık veren o bitki…

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Diyarbakırlı bir vatandaş yürüyüş yaptığı sırada daha önce benzerini göremediği bir bitki ile karşılaştı. Kayaların dibinde gördüğü bitkinin laleye benzediği ama farklı bir güzelliği sahip olduğu için alanında uzman kişiler ile paylaşmak için fotoğrafladı.

Vatandaş fotoğrafları Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalında görevli akademisyenler ve Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümünde görevli olan akademisyenler ile paylaştı. Fotoğrafları gören uzman isimler hızlı bir çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda söz konusu bitkinin güzelliği ve duruşuyla diğer lale türlerinden farklı yeni bir lale türü olduğu keşfedildi. Literatürde olmayan bu ters lale bulunduğu ilçenin adını aldı.

Çermik lalesi..

Keşfedilen bu yeni türle ilgili hazırlanan bilimsel makalenin uluslararası taksonomik botanik dergilerden Nordic Journal of Botany dergisinde yayımlandığı da aktarıldı.

Dünyanın yeni bir tür olarak tanığı Çermik lalesinin keşfedilmesiyle birlikte Türkiye’de ters lale türü oranını yüzde 56,6’ya çıkmış oldu.

Araştırmada bulunan uzmanlar Çermik lalesinin korunması gereken bir tür olduğunu belirtti. Ayrıca, insanların madencilik, tarla ve yol çalışmaları, aşırı hayvan otlatma gibi nedenlerle risk oluşturduğunu dile getiren uzman isimler, yeni türün korunması için ilgili kurumların harekete geçmesini dile getirdiler.