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Emekliye ek zam yolda! 16 Ocak Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Emekliye ek zam yolda! 16 Ocak Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Emekli zammının gündemde olduğu kabine toplantısı, milyonlarca vatandaş tarafından bekleniyor. Peki, kabine ne zaman toplanacak? Kabine toplantısı saat kaçta? İşte 16 Ocak Salı detayları...