Emekliye ek zam yolda! 16 Ocak Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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2024 yılının ilk kabine toplantısı, bugün gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kabine üyeleri Beştepe'de bir araya gelecek.
Kabine toplantısının ana gündem maddesi ise emekli zammı ve terör olacak.
Emekli vatandaşların dört gözle beklediği ek zam müjdesinin verilmesi an meselesi.
Bu kapsamda "kabine toplandı mı", "kabine toplantısı saat kaçta", "Erdoğan açıklama yaptı mı", "emekliye ek zam" gibi başlıklar araştırılıyor.
Toplantı sonucunda en düşük emekli aylığı da netleşecek.
Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte kabine toplantısının detayları..
Kabine saat kaçta?
2024'ün ilk kabine toplantısı 16 Ocak 2024 Salı günü saat 15.30'da yapılacak.