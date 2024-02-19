Ferdi gider, başkası gelir! Ali Koç Galatasaray’ın gözdesini kaptı: 25 gol, 38 asist… Yeni sezonda güçlü bir ekip kurmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalara başladı. Ara transfer döneminde Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği genç yıldız için transfer anlaşması yapılıyor. Ferdi Kadıoğlu’nun yerini dolduracak…

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Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde olduğu gibi kış transfer döneminde de hareketli günler geçirdi.

Sarı-lacivertli takım, kadrosunu güçlendirmek adına önemli isimleri bünyesine kattı. Serdar Dursun, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi yetenekli futbolcuların transferi, taraftarları heyecanlandırdı.

Bazı oyuncuların ise büyük takımların radarında olduğu söyleniyor. Ferdi Kadıoğlu da bu isimlerden bir tanesi.

Ali Koç yönetimi, şampiyonluk yarışı nedeniyle devre arasında transfer politikasını değiştirmezken, sezon sonunda gelecek tekliflere açık olacaklarını belirtiyor.

Özellikle Ferdi'nin, Milan, Napoli, Borussia Dortmund, Inter, Manchester City ve Liverpool gibi büyük kulüplerin transfer listesinde yer aldığına dair söylentiler var.

Kulüp yönetimi ise Ferdi’nin boşluğunu doldurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı

Krampon Sports’un haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray’ın devre arasında istediği Karagümrük yıldızı Levent Mercan ile anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, genç yetenek Levent Mercan'ın önümüzdeki sezonda Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

Levent Mercan, bu sezon Karagümrük formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

23 yaşındaki sol bek, kariyeri boyunca ise 25 gol ve 38 asist kaydetti.