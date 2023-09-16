Hacker bile çözemez! Çalınan iPhone’unuzu bu adımlarla geri alın iPhone’nunuzun çalınması veya kaybolması durumunda mutlaka bu adımları takip edin. Bu şekilde telefonunuzu rahatlıkla bulabilirsiniz.

ensonhaber.com

Akıllı telefonlar hayatımızın bir parçası haline geldi.

Telefonumuzu sık sık bir yerlerde unutup kaybedebiliyoruz ya da çaldırabiliyoruz. Ancak endişelenmeyin.

Akıllı telefonlarımızın kaybolması veya çalınması durumunda paniklemek yerine harekete geçmek önemlidir.

Çalınan iPhone’unuzu geri alabilmenin yolunu sizler için derledik.

Unutmayın, hızlı ve doğru hareket etmek, kayıp veya çalınan iPhone'unuzu geri bulma şansını artırabilir.

Bu adımları takip ederek kişisel verilerinizi ve telefonunuzu koruma altına alabilirsiniz.

Çalınan iPhone'unuzu kurtarın!

Telefonunuz çalındığında çalan kişi uçak modunu açarak telefonunuzun internet bağını kesebilir. Bunu engellemek için;

1- Ayarlar'dan "Face ID ve Parola" kısmında, "Kilitliyken Erişime İzin Ver" seçeneğinden Denetim Merkezi'ni kapatın. Bu sayede şifre girilmeden denetim menüsü açılmıyor.

2- Aynı yerde bulunan "Aksesurlar"ı kapatın. Bu sayede telefon bilgisayara bağlanamayacak ve herhangi bir sıfırlama işlemi yapılamayacak.

3- Son olarak Ayarlar'ın en üstünde bulunan adınıza tıklayın. "iPhone'umu Bul" kısmında "iPhone'umu Bul", "Bul Ağı" ve "Son Konumu Gönder" seçeneklerini aktif edin. Bu sayede telefonunuz etraftaki iPhone'ların bağlantısını kullanarak verilerini Apple'a gönderebilir, böylece yerini tespit edebilirsiniz.