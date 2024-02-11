Ne Krunic ne Fred! Fenerbahçe bombayı patlattı: Yeni orta saha yıldızı geliyor... Fenerbahçe, devre arasında transferde büyük hamleler yapmaya devam ediyor. Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü’yü renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, bombayı patlattı. Yeni orta saha geliyor…

ensonhaber.com

Süper Lig'de futbol heyecanı hiç hız kesmiyor. İsmail Kartal yönetiminde yola devam eden Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor.

Devre arasında birçok oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

Tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci'nin 6 aylığına transferiyle başlayan hareketlenme, orta sahaya yapılan Rade Krunic transferiyle devam etti.

Bunların yanı sıra, savunmaya bir de yerli takviye yapıldı ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü kadroya katıldı.

Miguel Crespo, Samet Akaydin, Emre Mor, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz gibi oyuncularla ise yollar ayrıldı.

Öte yandan Fred'in sakatlığının ardından orta sahaya Rade Krunic'i transfer eden İsmail Kartal, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Bu nedenle, orta sahada bir yeni oyuncu daha istediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe'ye yeni 6 numara!

Tutto Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Pape Gueye'yi kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu kiralamak için yoğun bir çaba harcıyor ve devre arası transfer dönemi bitmeden bu transferi sonlandırmak istiyor.

İtalyan basınındaki haberde ise, Pape Gueye'nin kariyeri açısından Fenerbahçe'de çıkış yapabileceği vurgulanıyor.

25 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.