Süt dişleri ne işe yarar? Meğer anneler haklıymış! Saklayan "iyi ki" diyor... Çocukların dökülen süt dişleri, ilerleyen yaşlarda kullanılmak üzere kök hücre tedavisine dönüştürülüyor.

Süt dişleri çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren 6-7 aydan sonra ortaya çıkan küçük kısa ve güçsüz dişlerdir.

Çocuğun 5-6 yaşlarına gelmesiyle yerine sağlam yetişkin dişleri çıkar.

Diş dökmek hem çocuk hem de ebeveynler için önemli bir durumdur. Çoğu zaman anneler ilk dişleri saklarken bazıları ise çöpe atar.

Uzmanların bu konuda yaptığı çalışmalar sonucunda, çocuğun dökülen dişlerinin atılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kök hücre içeriyor

Araştırmalar sonucunda dökülen dişin ileride çocuğun hayatını kurtarabileceği görüldü.

İleride karşılaşabileceği hastalıklar için oldukça önem arz eden süt dişleri, sinirleri düzenleyen, kemik ve kıkırdak dokuların ve hatta kalp hastalıklarının iyileşmesini sağlayan kök hücreler içerdiği öğrenildi.

Bir nevi yatırım

Çocuğun süt dişi düştükten sonra 48 saat içerisinde bankaya ulaştırıp, dondurulması gerekiyor.

Maliyetli sayılabilen diş dondurma işlemi aslında gelecek sağlığına bir yatırım olarak düşünülebilir.