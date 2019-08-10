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Çin, Hong Kong için İngiltere'yi uyardı

Çin, İngiltere'nin bir an önce Hong Kong'a karışan ve Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep etti.

AA | 10.08.2019 - 20:12..
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Çin, Hong Kong için İngiltere'yi uyardı

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Hong Kong'un artık bir İngiliz sömürgesi olmadığını belirterek, İngiltere'nin bir an önce Hong Kong'a karışan ve Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep etti.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carry Lam ile telefonla görüşmesine tepki gösterdi.

Çin, Hong Kong için İngiltere'yi uyardı

"ARTIK İNGİLİZ SÖMÜRGESİ DEĞİL"

Hua, "Özellikle belirtmek isterim ki bugün Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyetinin bir özel idari bölgesidir. Artık bir İngiliz sömürgesi değildir." ifadelerini kullanarak, İngiltere'nin, Hong Kong üzerinde egemenlik, siyaset ve denetim hakkı olmadığını ve bölgeye herhangi bir dış müdahaleye müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı.

Çin, Hong Kong için İngiltere'yi uyardı

"BASKI KURMAYI BIRAKIN"

Hong Kong'un dış işlerinin Çin merkezi hükümetinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Hua, İngiliz hükümetinin doğrudan Hong Kong Baş Yöneticisini arayarak baskı kurmasının "bir hata" olduğunu kaydetti.

Hua, "İngiltere'nin bir an önce Hong Kong'a karışan ve Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Hua ayrıca, İngiliz yönetiminin, Hong Kong'a yönelik eleştirilerini ve yangına körükle gitmeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Hong Kong Baş Yöneticilik Ofisi, dün Baş Yönetici Carry Lam'ın kendini arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile 20 dakika telefonda görüştüğünü açıklamıştı. Lam, görüşmede, toplumun farklı kesimlerinden kişilerin ifade ve toplanma özgürlüğünün yanı sıra çeşitli konularla ilgili görüşlerine saygı duyduklarını kaydederken, kamu düzenini bozan yasadışı hareketler ve şiddete izin verilmeyeciği söylemişti.

Çin, Hong Kong için İngiltere'yi uyardı

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar 2 ayı geride bırakırken, göstericiler Hong Kong Havalimanı'nda 2 gündür oturma eylemi yapıyor ve çeşitli güzergahlarda ise protestolarını sürdürüyor.

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